Beko, tavolo al ministero sul rispetto degli accordi

Convocato il tavolo sul monitoraggio dell’accordo raggiunto per Beko Europe, per il 17 novembre alle 16 al ministero (Mimit). Una convocazione molto attesa dai sindacati che, nei giorni scorsi, avevano evidenziato "un’applicazione distorta e parziale del Piano Industriale 2025-27, parte integrante dell’accordo quadro del 14 aprile sottoscritto al Mimit". Per le parti sociali, l’azienda starebbe andando veloce solo sul "piano di saving attraverso le uscite dei dipendenti e la riduzione di risorse nell’organizzazione del lavoro e nell’attività di ricerca e sviluppo". Invece "l’azienda sta ritardando gravemente l’avvio degli investimenti previsti, sia nei processi che nello sviluppo di nuovi prodotti". La preoccupazione tra i lavoratori è che Beko stia considerando l’acquisizione di Whirlpool "come una mera operazione commerciale per acquisire nuove quote di mercato". "Al Mimit – spiegano le sigle – presenteremo una relazione dettagliata sito per sito, divisione per divisione, sui mancati investimenti previsti dagli accordi, sulle carenze di saturazione delle linee produttive considerate strategiche nel piano industriale, sul taglio di risorse per le attività di ricerca e sviluppo e sul mancato confronto in alcune sedi per la gestione delle uscite volontarie dei lavoratori".