Belingheri, tecnico ’’ad interim’’. Il suo Brescia incrocia la Cremonese di Stroppa Al Rigamonti di Brescia, le Rondinelle affrontano la Cremonese in una sfida delicata. I padroni di casa cercano di uscire da una crisi, mentre gli ospiti devono mantenere la risalita. Debutto sulla panchina bresciana di Belingheri. Stroppa: "Continuità per pensare in una certa maniera".