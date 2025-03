Bella Ciao e revolverate minacciate sui social. Padre e figlio assolti

"Il primo che canta Bella Ciao gli sparo una revolverata in faccia". Era stato il commento sulla pagina Facebook, del gruppo Chiaravalle notizie, ad un post fatto il 24 aprile del 2020 dal sindaco di allora Damiano Costantini che aveva invitato i cittadini (erano i tempi del Covid in cui si stava a casa) ad affacciarsi dai balconi per cantare la canzone partigiana in occasione del 25 Aprile, festa della Liberazione. A farlo era stato un leone da tastiera che poi lo aveva tolto. Le indagini dei carabinieri portarono al presunto autore, un 41enne chiaravallese. Perquisendo l’abitazione le armi c’erano davvero tutte appartenenti al padre del 41enne, un 77enne. Entrambi sono finiti a processo per procurato allarme, il figlio, e omessa custodia delle armi, il padre. Sono stati entrambi assolti dalla giudice Antonella Passalacqua. Erano difesi dagli avvocati Marco e Giulio Torelli.