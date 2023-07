Bella e ambiziosa, è la Giana di Chiappella La rivoluzione del collezionista di promozioni

GORGONZOLA (Milano)

di Luca di Falco

La nuova avventura in serie C da parte della neopromossa Giana Erminio riparte dalla presenza in panchina di mister Andrea Chiappella. Dopo la vittoria del girone D del campionato di serie D era solamente una formalità la riconferma del tecnico che così bene ha fatto alla guida della società biancoazzurra presieduta da Oreste Bamonte.

Fattori tecnici ed umani che dovranno tornare ad essere determinanti anche per affrontare con entusiasmo e la necessaria concentrazione la nuova stagione calcistica, quella del ritorno tra i professionisti con l’obiettivo di rimanerci il più a lungo possibile.

Andrea Chiappella, originario di Paullo dove è nato nel 1987, si è appena legato alla Giana Erminio trovando l’accordo con la propria dirigenza fino al 30 giugno 2026. Un contratto che lo ha visto premiato dopo aver saputo condurre la squadra di nuovo in serie C dopo un solo anno in D.

Per Chiappella d’altronde quella della Giana Erminio è come una casa sportiva dal momento che in carriera ci ha giocato come difensore e ha portato anche la fascia di capitano, militando nelle fila del club gorgonzolese dalla stagione 20082009 alla 20132014, anno della vittoria dell’allora torneo di serie D, contribuendo a quel triplice salto che portò la sua squadra dalla Promozione alla Lega Pro con tre promozioni di fila. Da tecnico invece Chiappella era tornato una prima volta da nella stagione 20172018 alla guida della Berretti e della Primavera successivamente, con un secondo posto nel girone A della Primavera 4 nel 20212022 e una promozione sfumata poi per la retrocessione della prima squadra. Chiappella non ha poi perso tempo aggiornandosi e superando il corso Uefa A a Coverciano. Ora la nuova avventura in C dove continuerà ad avere il precedente staff con vice Alberto Sala, preparatore atletico Niccolò Legnani, collaboratore tecnico Michael Maccali e preparatori dei portieri Giancarlo Bianchi e Tino Nese.

Nel frattempo Simone Perico ha salutato. Il capitano, arrivato in biancazzurro nel 2014 dopo tre stagioni al Ponte San Pietro, lascia il club dopo 295 presenze e una promozione in Serie C appena conquistata: "Sono già trascorsi quasi 9 anni dal mio arrivo alla Giana Erminio, anni emozionanti che mi hanno fatto crescere come calciatore ma soprattutto come persona. Ho vissuto momenti bellissimi e raggiunto grandi traguardi. Oggi è il tempo dei saluti".