Belle serate di sport nel ricordo di Luca

Sport, emozioni e un ricordo sempre vivo di Luca Balzani, nella seconda edizione del memorial dedicato al manager 52enne che si è spento a febbraio 2024 e che, da due anni, viene omaggiato con un partecipato e sentito torneo di calcio giovanile. La manifestazione è stata organizzata gli scorsi 31 maggio, 1 e 2 giugno dal Palombina Vecchia, società della quale Luca era dirigente, e da alcune famiglie. Tante le persone che hanno affollato il campo Neri di via Liguria.

"Luca era sempre pronto ad organizzare e i suoi amici hanno pensato di ricordarlo per il secondo anno, proprio con tre giornate dedicate a lui, portando allegria nel quartiere – la voce dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio, durante le premiazioni finali –. Un ringraziamento speciale va a tutti gli organizzatori per l’impegno e alle società sportive per la partecipazione. Manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport possa essere un grande strumento di crescita e condivisione per tutta la comunità. Il nostro impegno, come amministrazione, è quello di sostenere e valorizzare queste realtà, che fanno vivere lo sport nei suoi valori più autentici".

Così anche il direttore tecnico del club falconarese, Andrea Monteverdi: "Siamo orgogliosi della partecipazione che abbiamo avuto al torneo, la nostra società ha ancora una volta dimostrato come lo sport possa dare tanto anche al sociale. Vedere così tante persone seguire il nostro torneo è un premio che condividiamo con l’amministrazione che si è adoperata per metterci nelle migliori condizioni per gestire al meglio questo evento, che vogliamo replicare anche per il prossimo anno".

Sul campo si sono sfidati i Giovanissimi cadetti 2011 di Marina, Nuova Folgore, Biagio Nazzaro, Le Grazie Juvenilia, i "padroni di casa" del Palombina Vecchia e la Vigor Senigallia, che ha conquistato la vittoria finale nel "derby" con i cugini di Marina. A rappresentare l’amministrazione anche gli assessori Marco Giacanella e Elisa Penna.

gi. gia.