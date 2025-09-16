Beltrante ospite alla sala Ubaldi

La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Ancona
CronacaBeltrante ospite alla sala Ubaldi
16 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Danilo Beltrante, pioniere e principale esperto del settore extralberghiero in Italia, sarà il protagonista di un incontro pubblico, oggi (ore...

Per approfondire:

Danilo Beltrante, pioniere e principale esperto del settore extralberghiero in Italia, sarà il protagonista di un incontro pubblico, oggi (ore 21, ingresso libero) nella sala Ubaldi di Fabriano. Un appuntamento a ingresso libero "per scoprire i segreti per la migliore gestione di piccole strutture che offrono ospitalità a scopo turistico quali B&B, affittacamere, case vacanza, ostelli, agriturismi e residenze". L’iniziativa si propone di "offrire agli operatori e ai cittadini del territorio gli strumenti pratici per una gestione efficace di strutture extralberghiere, evidenziandone caratteristiche, potenzialità nel mercato turistico attuale e differenze rispetto al sistema alberghiero tradizionale". Paolo Notari, candidato consigliere della Regione Marche, condurrà la serata durante la quale Beltrante illustrerà le "strategie concrete per trasformare la passione per l’ospitalità in una professione sostenibile che possa generare guadagni immediati, affrontando temi centrali quali normativa e burocrazia, digitalizzazione, accoglienza e ottimizzazione dei ricavi. Un’importante occasione di crescita professionale – aggiungono gli organizzatori - per acquisire conoscenze pratiche e aggiornate.

