Belvedere Casanova, il restyling non è ancora finito

Il Belvedere Casanova, uno dei punti panoramici più suggestivi del capoluogo e uno dei luoghi del cuore più apprezzati dagli anconetani è tornato a disposizione. Consegnati i lavori, oggettivamente lunghi sebbene il ritardo sia stato causato da cause di forza maggiore (reperimento materie prime), mancano alcuni dettagli. A stimolare Paolo Manarini, responsabile dei lavori pubblici per il Comune che ha curato e seguito quell’intervento a Capodimonte, ci ha pensato Mirella Giangiacomi, consigliera del Pd, e a lei Manarini ha risposto, iniziando con una novità molto importante in arrivo: "Lì davanti al sito presto metteremo delle fioriere per impedire la sosta selvaggia delle auto, sosta che può diventare pericolosa per la viabilità. C’è da sistemare l’illuminazione stradale in tutta la zona, inoltre, così come ovviamente metteremo mano alla targa in marmo che indica il belvedere, che andrà lucidata. Il resto sono piccole cose che saranno risolte in breve tempo. L’importante è aver messo a disposizione della città un posto così bello".