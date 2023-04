Belvedere del Passetto, completati i lavori: "Bella la nostra Ancona"

Belvedere del Passetto sopra la pista di pattinaggio: lavori completati e la prima a congratularsi per l’intervento è stata la sindaca uscente, Valeria Mancinelli: "Marciapiede, passeggiata e Belvedere del Passetto sopra i laghetti. Lavori completati. Bello! Bella la nostra Ancona". Così la sindaca, con un post sulla sua pagina social, ha voluto presentare l’ultimo capitolo della sua seconda legislatura, attivando uno scontro a colpi di post tra sostenitori e detrattori. L’accusa nei suoi confronti è stata soprattutto quella legata alla tempistica dell’intervento, con il taglio del nastro a poco più di un mese dalle elezioni. È giusto ricordare come l’intervento in passato sia stato richiesto a gran voce da tantissimi anconetani. L’area in questione, in particolare il piazzale sovrastante quella che è stata la pista di pattinaggio, stava cedendo e un’opera di recupero andava fatta con urgenza. Il cantiere ha seguito il suo percorso, altri, al contrario, non saranno inaugurati in questo lasso di tempo che precede il voto delle amministrative. Il post della Mancinelli è stato condiviso da Ida Simonella, assessore uscente della giunta Mancinelli e candidata sindaca per la coalizione del centrosinistra.