Belvedere Ostrense, riprendono in biblioteca gli incontri con l’autore

Riprendono le attività dedicate al pubblico adulto della Biblioteca Comunale, ristrutturata e inaugurata nel maggio scorso. Il nuovo appuntamento si intitola "Incontro con autore" e si terrà alle cantine dell’ex convento delle Clarisse venerdì 17 marzo, alle ore 18.30, con la presentazione del libro "In solitaria. Pellegrinaggio nel sud dell’India" di Eleonora Goio, pubblicato dalla casa editrice Prospero Editore. Il racconto, introdotto dalla prefazione di Nicolai Lilin, è di un viaggio fisico e spirituale di due mesi nel sud dell’India, tra Kerala e Tamil Nadu, scritto in presa diretta sotto forma di diario giornaliero. Interverranno all’incontro, pensato per il "Mese della donna" che si apre con la Giornata internazionale della donna, il sindaco Sara Ubertini, che porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale, e il responsabile della Biblioteca Marco Pettinari che dialogherà con l’autrice. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.