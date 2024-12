"Bene all’inizio. Poi abbiamo smesso di giocare. Ma siamo in un buon momento"

"Abbiamo disputato un buon primo tempo – attacca Massimo Gadda nel dopo partita al Mancini –, poi nel secondo invece abbiamo sofferto, abbiamo quasi smesso di giocare, sempre nella nostra metà campo. E’ stata una partita dura, difficile, ma questa vittoria è la dimostrazione che la squadra è cresciuta riuscendo così, pur con sacrificio, a portare a casa una vittoria importante contro un avversario che anche in questa occasione ha dimostrato di essere in salute. E’ una vittoria che vale doppio". Gadda prosegue sul campionato: "Abbiamo avuto un inizio un po’ difficile, abbiamo lasciato punti per strada punti in maniera incredibile, e questo ci ha tolto sicurezza e autostima. Adesso siamo in un buon momento, questo è il sesto risultato utile consecutivo, i ragazzi sono cresciuti e sono convinto possano fare anche meglio di così. Ci manca l’ultima di andata, ma il cammino finora è stato positivo". Il mister dorico spiega la scelta di giocare con una sola punta e un trequartista: "Una mossa fatta per avere dei cambi offensivi, sennò siamo un po’ corti, ho rinunciato a Belcastro e Amadori perché altrimenti non avrei avuto abbastanza cambi. Alluci si adatta bene anche al ruolo di trequartista, ha fatto ancora gol, sono contento per lui". Quanto ai cambi, che nella ripresa specie in attacco non hanno portato l’aiuto che sarebbe servito, Gadda conclude: "Non sono riusciti a entrare bene in partita, può succedere. Questa cosa non ci ha aiutato. Ma resta una grandissima vittoria di sudore e sacrificio". g.p.