Bene anche Lagumdzija . Chinenyeze è un totem

Bottolo 7: risponde presente con una prestazione di spessore. La sua mano non trema, portando a casa ben 16 punti e tante giocate decisive in attacco. Risponde presente anche in difesa con un muro, tra i più positivi

Anzani 6: solita dedizione in difesa e precisione in attacco, chiude con cinque punti e tante giocate importanti che non finiscono nello score

Lagumdzija 7: un martello quando è chiamato in causa, decisivo al servizio. Non sempre preciso, ma sono 16 i punti messi a segno che lo rendono il miglior marcatore dei cucinieri

Nikolov 7,5: ormai è una certezza per Blengini, quando si accende la Lube è un’altra squadra. Incisivo al servizio, in attacco porta a referto 15 punti e nel finale di gara è assoluto protagonista per la conquista dei tre punti

Chinenyeze 7: un totem che sa sempre cosa fare, sia in attacco che in difesa. Sono 12 punti per lui, con ben quattro muri che pesano come un macigno nel computo totale del match

De Cecco 6,5: nonostante i rumors degli ultimi giorni, è lucido nel guidare ed azionare le azioni offensive dei suoi compagni. Come sempre si dimostra il cervello dei cucinieri nei momenti cruciali

Balaso (L) 6,5: preciso e puntuale, in difesa è praticamente perfetto sbagliando poco o nulla

Yant 6: poco utilizzato, segna appena un punto nell’unico tentativo a disposizione

Thelle 6: entra nelle rotazioni di Blengini per qualche scampolo, si fa notare al servizio con un ace

Diamantini 6: anche lui subentra per far rifiatare i compagni, non riuscendo però a lasciare un segnale decisivo

Bisotto SV

Motzo SV

Larizza SV

All. Blengini 7: partita trappola che in avvio ha fatto vedere i fantasmi a più di un tifoso biancorosso. Poi però la sua Lube riorganizza le idee e gioca con maggiore tranquillità, trovando le soluzioni giuste per avere la meglio di una Taranto combattiva. Arrivano in questo modo tre punti molto pesanti, tanto per la classifica tanto per la continuità.