"Bene Comunanza, ma qui ci sono 400 esuberi"

Sempre a fianco dei lavoratori Beko, anche fisicamente a Roma per la manifestazione e l’incontro al Mimit, la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo chiede tutto il sostegno da parte del Governo. "La notizia del mantenimento dello stabilimento di Comunanza nell’ambito della vertenza Beko, nata a seguito dell’incontro del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso con i vertici e la proprietà di Arcelik, è certamente positiva e ci auguriamo che sia confermata nell’ambito della presentazione del piano industriale del gruppo – dice -. Ci preme tuttavia sottolineare che l’intera vertenza ha bisogno di una soluzione unitaria che riguardi tutti gli stabilimenti e di una valutazione oggettiva dei numeri in discussione che, ad esempio, nel solo caso di Fabriano mettono a rischio circa 400 addetti, la gran parte con funzioni importanti di ricerca e sviluppo, commerciali e amministrative".

Se si salva Comunanza insomma, chiede il primo cittadino, che fine fanno gli addetti di Fabriano? "Si è discusso di quale sarà in prospettiva il nesso industriale e produttivo tra le due realtà? Un nesso ad oggi esistente, ma domani? E quali risposte ci sono per un settore pregiato come la ricerca e sviluppo che le Marche non si possono permettere di perdere? - continua a chiedersi Ghergo -. Non ci possiamo permettere soluzioni tampone o un salvataggio fatto a pezzi, che finirebbe per indebolire la posizione di confronto fermo, unitario e di merito che tutte le istituzioni e le forze sociali di tutti i territori coinvolti hanno avuto finora. Su questo e sulla prospettiva di Fabriano, cuore della vicenda industriale che stiamo trattando, chiederemo al ministro Urso di avere precise garanzie già all’incontro di lunedì". Si torna infatti al Ministero lunedì alle 12.30 per la vertenza Beko. È giunta l’altro giorno la convocazione ufficiale da parte del Mimit anche alle parti sociali, oltre che a tutti gli altri soggetti interessati dalla vertenza aperta dalla presentazione del Piano industriale da parte della multinazionale turco-americana che è stato successivamente aggiornato nei suoi termini il 10 scorso ma che ancora non soddisfa né le istituzioni né i sindacati di categoria, vista la presenza di centinaia di esuberi e la chiusura di stabilimenti.

"Ci aspettiamo quanto non si è verificato nell’incontro precedente. Spiegare gli investimenti che ha in mente Beko, capire come possono aumentare con l’aiuto del pubblico, che non può essere solo ammortizzatori sociali, per iniziare finalmente un percorso dove si parla di lavoro e non di licenziamenti e chiusure, salvaguardano asset produttivi e funzioni. Quindi, il perimetro industriale e non finanziario", ribadisce Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della Fiom e responsabile del distretto.