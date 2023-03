Bene i progetti di sviluppo del porto "Ma siano integrati con la città"

"Bene i progetti dedicati allo sviluppo del porto di Ancona, tuttavia è necessaria una maggiore integrazione del scalo con la città. Intanto via la sbarra di accesso allo scalo ai varchi". A dirlo è Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, da sempre molto attento alle vicende del porto in relazione al rapporto con il tessuto urbano: "I progetti che mirano a far crescere il porto di Ancona dal punto di vista turistico e commerciale e a rendere le sue attività più sostenibili, vanno nella giusta direzione, ma non possono essere lasciati soli. È necessario lavorare per integrare lo scalo con la città _ ribadisce Marco Pierpaoli _. Torno a dire che c’è l’urgenza di una maggiore integrazione tra attività e spazi del porto e la città di Ancona, soprattutto considerata la sua disposizione urbanistica che rende di fatto lo scalo un tutt’uno con il centro cittadino. A nostro avviso si dovrebbero valutare l’eliminazione della sbarra d’accesso allo scalo e interventi che mirino a riqualificare le aree portuali, a renderle belle e fruibili dai cittadini e un piacevole biglietto da visita per i turisti che arrivano in città". Confartigianato, come tutte le altre associazioni di categorie presenti nel capoluogo, è molto attenta allo sviluppo portuale attraverso i suoi molteplici interessi, dalle aziende ai trasporti: "Il porto _ conclude il segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino _ ha straordinarie potenzialità e rappresenta una grande opportunità, ma deve essere inserito in una visione complessiva di Ancona che, come capoluogo di Regione, ha necessità di recuperare il suo fascino e la sua capacità di essere attrattiva e inclusiva". Nei prossimi giorni le istituzioni renderanno noti gli sviluppi strutturali dello scalo dorico.