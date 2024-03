"Bene il 5 per mille al sociale, ma si poteva fare anche prima"

"È sicuramente una cosa positiva destinare il cinque per mille ai Servizi sociali del Comune ed esorto i miei concittadini a farlo attraverso la loro denuncia dei redditi, in modo da avere più risorse ed essere in grado di coprire la spesa totale, oltre al contributo regionale che si riceve ogni anno: a noi e voi non costa nulla. Ma ricordo alla Giunta comunale di Falconara che questa cosa si poteva fare già dalla Legge finanziari del 2006".

Così Marco Baldassini, capogruppo delle liste di opposizione Vola, Ancora e Riformisti per Falconara, dopo l’appello del Comune ai falconaresi nel devolvere il cinque per mille ai Servizi sociali. Un’iniziativa atta a sostenere le tante attività d’interesse pubblico ed in maniera ancora più incisiva. Pochi giorni fa, infatti, dal Castello era arrivata la richiesta ai cittadini, in particolar modo finalizzata ad irrobustire il già rodato sistema di accoglienza dei minori senza rete familiare, delle mamme vittime di violenza e delle persone che vivono in condizioni di fragilità. "Solo oggi l’amministrazione si è accorta di questa possibilità? O come per l’aumento delle tariffe dei servizi scolastici, solo oggi c’era la necessità di reperire risorse aggiuntive per far quadrare il bilancio?", si domanda in maniera provocatoria Baldassini.