Bene la lotta all’evasione. Fondi per manutenzioni, sociale, sport e cultura

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato a maggioranza il rendiconto di bilancio 2024 e la seconda variazione al bilancio di previsione 2025. Risultati positivi per l’accertamento e riscossione delle entrate e la lotta all’evasione di tributi e tariffe. Nonostante i tagli imposti dal Governo, il Comune riesce ad aumentare la spesa corrente di oltre 300mila euro per far fronte alle maggiori necessità richieste dall’erogazione dei servizi. Aumenta anche la spesa in conto capitale per gli investimenti di oltre un milione e centomila euro. Il Consiglio ha poi approvato la variazione di bilancio di un milione e 471mila euro, cifra che, insieme a quelle dell’avanzo di amministrazione e dell’avanzo per investimenti, consentirà di riversare sulla città nel 2025 oltre 6 milioni di euro. Tra gli interventi previsti spiccano le manutenzioni ordinarie di scuole, mense, beni culturali, impianti sportivi e cimiteri (92mila euro), manutenzione barriera idraulica (73mila euro), incarichi di progettazione (60mila).

"Efficientiamo l’azione di accertamento e riscossione, senza toccare le tariffe, e facciamo fronte agli aumenti di costi e ai tagli nazionali con una programmazione attenta – sostiene l’assessore al Bilancio e alla Progettualità Pietro Marcolini –. Sul versante dei servizi sociali integriamo le risorse all’infanzia, all’età scolare e alle fragilità. Nonostante la riduzione delle risorse trasferite dal Governo ai Comuni, beneficiamo della sospensione dei mutui".