"Bene la promozione, ora più personale"

Il decreto legge entrato in vigore ieri "eleva nuovamente la qualifica della funzione del Questore di Ancona a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. Un atto che il Siulp ha sempre auspicato a cui, però, dovrà seguire un aumento delle dotazioni organiche con la modifica delle tabelle dello scorso giugno, che entrerà in vigore il prossimo 21 luglio, e che prevedeva per la questura di Ancona 195 unità, portandole a un numero ben superiore. Auspichiamo che tale elevazione si rifletta su tutti i Commissariati, Reparti e le Specialità in provincia".