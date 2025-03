"Bene l’accordo sulle strade in porto. Ma è frutto della precedente Giunta"

"Bene l’accordo sulle strade del porto, sono i frutti della precedente amministrazione. È importante che l’Autorità di sistema portuale si faccia carico della manutenzione delle strade in ambito portuale e in via Mattei, e co-finanzi gli interventi gli interventi del Comune". La nota del gruppo consiliare del Pd di Ancona tende a porre in risalto il passaggio tra amministrazioni di diverso colore: "Quello che Silvetti non dice è che questo impegno, per i prossimi due anni, avviene in virtù degli investimenti già fatti dalla precedente amministrazione. Infatti nell’accordo sottoscritto si legge: ‘ considerati i lavori di bonifica stradale di via Mattei - direttrice principale- già eseguiti e completamente finanziati dal Comune di Ancona nell’anno 2020 per 1,2 milioni di euro, nonché i lavori di manutenzione delle sovrastrutture di pavimentazione della rotatoria tra via Mattei e via Einaudi già eseguiti e completamente finanziati dal Comune di Ancona nell’anno 2019 per 200mila euro".