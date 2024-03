"Bene unire le grotte, ma prima occorrono interventi conservativi"

C’è un progetto di collegamento tra le grotte di piazza Dante e quelle di Palazzo Campana, redatto dall’ingegner Francesca Pizzichini per conto del Lions Club e donato al Comune. Un progetto che però lascia perplesso l’istituto Campana. "L’istituto esprime soddisfazione per l’interesse rivolto alla possibilità di fruizione del complesso ipogeo di Palazzo Campana e nello stesso tempo resta sorpreso per non essere stato contattato dato che l’accesso alle grotte avviene, a oggi, solo attraverso il palazzo – dicono dalla direzione -. Auspichiamo che la stessa attenzione venga riservata al grave stato di conservazione in cui versano le grotte decorate. Nella relazione tecnica redatta dopo il sopralluogo e le analisi chimiche e biologiche compiute, preso atto del ’precario stato di conservazione delle grotte’ e degli ’importanti fenomeni di erosione ed esfoliazione della superficie lapidea con perdita irreversibile di materiale’, l’Istituto centrale del restauro di Roma raccomandava una campagna diagnostica specifica e un progetto conservativo mirato, sconsigliando, nelle condizioni attuali, l’apertura al pubblico".