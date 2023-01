"Benedetto XVI, la saggezza di un papa riformatore"

Caro Carlino,

Papa Benedetto XVI è spirato nella santità. Da profondo teologo, ha vissuto e servito con totale dedizione una fede mistica. Da cardinale prima e da Pontefice poi ha custodito e preservato, in realtà con effetto riformatore, una Chiesa profondamente conservatrice in controtendenza storica e sociale rispetto all’evoluzione dell’umanità e della globalità. E’ la prima volta che la storia moderna assiste alla scomparsa di un Pontefice Emerito, che pur non esercitando più le funzioni, gode comunque della qualifica e degli onori. In ogni caso il grande spessore teologico e umano di Papa Benedetto XVI lascia in Vaticano una profonda impronta. Definito un “conservatore”, era un innovatore perché aveva come unici punti di riferimento il Vangelo e la fede, parametri di per sé sempre e comunque rivoluzionari. Ratzinger fu un riformatore, che nel febbraio 2013 con la saggezza dei tempi e dei modi delle dimissioni da Papa, ha avviato un silenzioso aggiornamento storico e geopolitico di rilancio dell’azione pastorale della Chiesa, che si deve confrontare con la sfida di una secolarizzazione che cavalca l’avvento del web. Quando Benedetto XVI è succeduto a Giovanni Paolo II, protagonista di un lunghissimo pontificato, ha avuto l’intelligenza di restare sé stesso, un “operaio” della Chiesa senza pretese di imitare il predecessore. Papa Ratzinger, dopo le dimissioni, é stato molto attento a non intervenire nelle vicende della Chiesa e a non esprimere il suo parere sul governo di Papa Francesco. Il papato di Benedetto XVI é ancora ascrivibile al papato europeo, con le sue radici culturali e teologiche nel nostro continente, solo liminalmente toccato dalla globalizzazione. La Chiesa é guidata ora da Papa Francesco, con il suo stile diretto, spontaneo, ruotante attorno a temi quali la misericordia e la vicinanza ai più poveri.

Antonio Teutonico