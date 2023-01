"Benedetto XVI mi ha insegnato cos’è la fede Ai funerali sarà vestito con la mia mitra"

di Manuel Spadazzi

Non rivelerà mai le parole proferite da Papa Benedetto, durante i loro vari incontri. "È un segreto che mi porterò nella tomba". Oggi a San Pietro, ai funerali di Ratzinger, ci sarà anche Filippo Sorcinelli. Sarto di vescovi e cardinali, ma anche musicista d’organo, creatore di profumi e artista, dal 2007 Sorcinelli ha vestito più volte Papa Benedetto XVI con i paramenti sacri confenzionati nel suo atelier Lavs di Santarcangelo, e poi Papa Francesco.

Che ricordi ha del Papa emerito?

"Me lo stanno chiedendo in tanti, sapendo che ho avuto il privilegio di incontrarlo in questi anni. Era una persona pacata, umile, timida. Aveva quella timidezza che lo faceva apparire molto schivo, e purtroppo è passata un’immagine distorta di lui. Ma in realtà Papa Benedetto sapeva accoglierti con una dolcezza e una tenerezza tali da disarmarti. Era l’uomo della ricerca e della profondità, in un mondo dove lo sguardo dell’uomo si è fatto sempre più superficiale".

Lei ammirava molto Benedetto XVI?

"Tantissimo. Grazie a lui ho compreso veramente cos’è la fede. Accanto a lui ho percorso gli anni più importanti della mia carriera, e mi ha fatto capire che qualsiasi cosa nella vita, non solo la mia fede personale, ma anche il lavoro, gli studi devono essere nutriti con l’applicazione, l’esercizio, la ricerca".

Quante volte ha vestito Ratzinger?

"Una decina. La prima fu in occasione della visita apostolica a Genova nel 2007. E ho un bellissimo aneddoto riguardo quella prima volta...".

Ce lo racconta?

"Volentieri. Durante la messa, il cardinale Angelo Bagnasco mostrò la casula che Papa Benedetto gli aveva regalato. Ratzinger gli disse: quella che indosso oggi è molto più bella di quella che ti ho regalato....".

È andato a rendere omaggio a Ratzinger nella camera ardente, in questi giorni?

"Sì, ci sono stato l’altro ieri. Per me era un gesto importante, me lo sentivo. Domani (oggi per chi legge, ndr) sarò ai funerali. Ho saputo che per le esequie Benedetto XVI verrà vestito con una mitra (il copricapo più importante e solenne della liturgia cristiana) che avevo realizzato per lui parecchi anni fa. Sarà un onore per me vederlo al suo capo, per il suo ultimo viaggio terreno".