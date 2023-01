Benedizione del pane al Portone

Domenica è in programma alla Parrocchia del Portone la Festa di S.Antonio Abate, con l’immancabile distribuzione nei locali parrocchiali, del pane benedetto in occasione delle Sante Messe in programma ieri e oggi. Oggi la Santa Messa delle 11.30, officiata dal Parroco ed Assistente Spirituale don Paolo Gasperini, vedrà riuniti intorno all’altare i confratelli, con il suggestivo vestito, composto dal camice bianco, dal cingolo e dalla mozzetta rossa oltre al caratteristico medaglione con croce rossa e celeste.

Trattasi del prestigioso riconoscimento, sancito dalla Bolla Pontificia agli inizi del 1600, che grazie ai meriti conseguiti nelle attività socio-caritative, hanno consentito l’affiliazione allo stimato Ordine dei Mercedari di Roma.