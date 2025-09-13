Benemerenza a Frolla. Alla memoria a Severini,. Trozzi, Andreoli e Rizzi

Le feste patronali dedicate a San Giuseppe da Copertino stanno per cominciare. Martedì alle 21 al teatro La Nuova Fenice si terrà la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati con la quale Osimo premia i suoi "figli migliori". Tre le civiche benemerenze a personalità, associazioni o aziende, che si sono particolarmente distinte con il proprio agire nel corso dell’anno. Saranno anche consegnati 8 attestati alla memoria di concittadini scomparsi durante il 2025, 4 encomi civici alle forze dell’ordine e altri 5 per meriti sportivi. Tre i premi "Una vita per il lavoro", 4 le menzioni speciali e un riconoscimento "Osimani nel Mondo". Infine, 15 ricorrenze ed anniversari.

Le benemerenze 2025 vanno a Fabio Luna, dirigente di lunga carriera nell’ambito sportivo, diventando presidente provinciale e regionale del Coni, stimato anche dipendente responsabile del Suap del Comune di Osimo, Daiana Dionisi per l’eccezionale carriera artistica e la profonda dedizione all’educazione musicale, flautista riconosciuta in concorsi internazionali, è direttrice della Civica Scuola di Musica, e a Frolla per il prezioso impegno nell’inclusione e nel sostegno dei giovani con disabilità, ha trasformato la produzione artigianale di biscotti e la gestione di Frolla Market in opportunità concrete di crescita personale e professionale. Alla memoria a Gilberto Severini, scrittore, poeta e intellettuale, Graziano Andreoli, dirigente storico della Passatempese e allenatore del settore giovanile, Giuseppe Biondini, già dirigente Coldiretti e consigliere comunale, Luigi Persiani, manager aziendale Sogemi e già presidente di Asso, Stefano Rizzi, giornalista e vicedirettore de La Meridiana, Massimiliano Trozzi, imprenditore e dirigente sportivo, Stefano Zoppi, già agente di polizia locale e sassofonista vignettista, e Francesco Sinibaldi, Cavaliere dell’Ordine di Malta e scrittore con lo pseudonimo Anonymus Auximanus.

Poi gli encomi civici alle forze dell’ordine e per i meriti sportivi. "Una vita per il lavoro" a Sandro Pergolesi, titolare della CristianPack, Fausto Montecchiani titolare del ferramenta Effelle e a Massimo Strologo proprietario dell’omonima officina meccanica. Non mancherà la celebrazione delle ricorrenze aziendali e delle associazioni e le menzioni speciali a Carlo Alvaro Caponi, una vita nel mondo del volontariato in più realtà socio assistenziali, Domenico De Giorgio, presidente dell’Avulss Osimo, Rosina Giuseppetti da 30 volontaria alla parrocchia di San Carlo promotrice di Grest e centri estivi, e a Giuliano Pugnaloni per il suo impegno attivo nella comunità parrocchiale di Santo Stefano. Riconoscimento "Osimani nel mondo" ad Alessandro Berardinelli, residente nel Regno Unito dal 1998 è direttore commerciale di Red Hat (gruppo Ibm).

Silvia Santini