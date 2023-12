Benemerenza a Luca Tosi per il suo presepe

L’hanno premiato con la civica benemerenza a Filottrano perché da tre anni allestisce un presepe il cui ricavato dei biglietti delle visite viene poi girato alla famiglia di Eva, piccola filottranese che dopo un incidente deve sostenere i costi di terapie importanti. "Vorrei ringraziare chi ha fatto la mia candidatura, tutta l’amministrazione, i cittadini che sono venuti a visitare il presepio di via Sant’Angelo in questi 3 anni lasciando un’offerta per Eva – ha detto Luca Tosi –. Grazie a chi mi aiuta".