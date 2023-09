Benemerenze a Osimo: Bonci, Vicarelli e Marincioni premiati

"Questo è il mio ultimo San Giuseppe da sindaco, provo emozioni speciali, per questo mi sono affidato a degli appunti". L’ha detto l’altra sera il sindaco Simone Pugnaloni alla consegna delle civiche benemerenze per il patrono. Le Medaglie d’oro sono andate all’avvocato Livio Bonci e ai docenti Maria Giovanna Vicarelli e Fausto Marincioni. "Nel corso dei miei due mandati abbiamo investito tanto sugli eventi ma abbiamo lavorato anche su manutenzioni e opere pubbliche, sul sociale e la sicurezza, sul rilancio del maxiparcheggio e sui contenitori culturali, oltreché’ favorire lo sport per tutti. Si sarebbe potuto fare di più, certo. Vale sempre e per tutti. Il momento storico poi non ci ha aiutato. Nel corso di questi 10 anni ne abbiamo passate tante. Sono sempre stato un ottimista di natura, amo la nostra Osimo e, al di là di polemiche ed errori dei quali mi scuso, questo non può essere messo in discussione. Ora riusciremo a raccogliere i frutti di tanti cantieri rimasti sulla carta, come la scuola a Campocavallo, la riapertura del cinema e di un nuovo locale sotto il teatro che chiameremo il ridotto del teatro".