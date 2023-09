Benemerenze: tre ’Medaglie d’oro’

Osimo celebra i suoi cittadini ’migliori’ stasera alle 21.15 nell’atrio comunale, con la tradizionale cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, condotta dalla giornalista Martina Milone. Un momento con il quale Osimo si raccoglie attorno ai suoi figli migliori premiandoli per il loro impegno, per il traguardo raggiunto e ricordando chi tra loro è scomparso nell’ultimo anno. In totale saranno 36 le premiazioni, tra le quali le più prestigiose, le civiche benemerenze, che sono tre. Le Medaglie d’oro di civica benemerenza andranno a Livio Bonci, avvocato, procuratore, già vicepretore onorario della Pretura di Osimo, presidente Lions, dell’allora Aspea, componente del cda del Campana, attualmente presidente onorario della Civica Scuola di Musica e legale della Fondazione Lega del filo d’oro, Maria Giovanna Vicarelli, docente di Sociologia economica alla Politecnica delle Marche con più di 120 pubblicazioni, promotrice del Centro di ricerca interdipartimentale sull’integrazione socio-sanitaria e con un passato nel cda del Filo d’oro, e Fausto Marincioni, docente di geografia ambientale alla Politecnica delle Marche, autore di saggi sui temi della prevenzione dei pericoli naturali e redattore dell’International Journal of Disaster risk reduction della casa editrice Elsevier. Attestati alla memoria ad Ada Gabrielli Fiorenzi, insegnante di lettere, Vincenzo Pallotta, geometra e studioso dei sotterranei osimani, Silvio Baleani, medico ed ex allenatore di basket, Pierino Strappato, titolare dell’omonimo bar in centro storico, Bruno Ippoliti, professore al Corridoni Campana, Giuseppe Torriani artigiano, volontario della Milizia Immacolata di Osimo e cantore della Corale Borroni, Lucio Bellezz,e commerciante ambulante e volontario dell’associazione A Piene mani. Tanti gli attestati per traguardi importanti e menzioni speciali a Federica Barontini, impegnata all’Istituto di tecnologia di Genova per gli importanti traguardi raggiunti nello sviluppo di nuove tecnologie per i non vedenti, Mattia Refi, vincitore della seconda edizione del contest musicale Nova Scena e Shasa Stortoni, per aver salvato una nonnina di 84 anni da un incendio mentre stava svolgendo il proprio lavoro. Ci saranno i riconoscimenti per gli osimani nel mondo, per il volontariato, gli encomi civici ai carabinieri della compagnia locale per l’arresto di un uomo a Falconara accusato di aver ucciso un 23enne a Sirolo, agli agenti della Municipale, ai vigili del fuoco, a tenenti della Finanza e ai poliziotti del Commissariato.

Silvia Santini