"Benessere a scuola" tra danza e yoga

Ben 18 classi delle scuole primarie e 10 sezioni delle scuole dell’infanzia della città hanno preso parte alla seconda annualità del progetto "Benessere a scuola", inserito all’interno del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (Poft), promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione dei quattro Istituti Comprensivi della città.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di far prendere ai bambini coscienza del proprio corpo, utilizzandolo come strumento di conoscenza di sé. È stato diviso in due distinti percorsi: il primo di psicomotricità, svolto attraverso la disciplina della danza, riservato alle sezioni della scuola dell’infanzia e quello di yoga per le classi prime e seconde della scuola primaria.

"Lo Yoga aiuta i bambini a ristabilire un dialogo col corpo e col cuore, costruendo una percezione di sé più intensa e incisiva con tenerezza e divertimento, migliora l’esperienza dell’altro e del mondo circostante" spiegano gli organizzatori.

A seguire i bambini in questi percorsi, che hanno visto 5 incontri di un’ora ciascuno per ogni classe e per ogni sezione, sono state le esperte messe a disposizione dalla Cooperativa H-Muta, che ha coordinato il progetto e fornito sostegno tramite la propria equipe psico-pedagogica.