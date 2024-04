Benessere digitale, domani l’incontro: "Il galateo di internet" al Centro Pergoli

È in programma domani, alle 18, al Centro Pergoli di piazza Mazzini, il quarto appuntamento del ciclo di incontri "Disconnect to better connect", rivolti ai giovani e agli adulti dai 14 ai 35 anni per una migliore consapevolezza e un benessere digitale. L’iniziativa avrà come titolo "Il galateo di internet: basi per una comunicazione efficace online e offline". L’evento è gratuito, ma con i posti limitati. Per le informazioni e le iscrizioni all’incontro è possibile chiamare il numero di cellulare 3295567111.