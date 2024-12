Benessere e salute nella terza età. Evento dell’Asl e Confartigianato

Benessere e salute negli anziani, un argomento centrale che Confartigianato rilancia nell’evento di giovedì prossimo 19 dicembre , a braccetto con la Zona distretto Piana di Lucca e dall’unità di Cure primarie di Lucca all’interno dell’iniziativa europea Feast (Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs).

L’incontro si svolgerà giovedì dalle 15.30 alle 17.30 nell’auditorium di Confartigianato Imprese Lucca in Viale Castracani e sarà occasione per condividere esempi pratici e strategie da poter applicare nella quotidianità e ricevere materiali ed informazioni utili per favorire un invecchiamento sano e attivo. In particolare, le tematiche affrontate durante la giornata saranno la rilevanza per la cittadinanza della vaccinazione, a cura di Lara Lucchesi dell’unità funzionale Igiene pubblica e nutrizione dell’Asl, e quella degli esami di screening, a cura della direttrice dell’unità operativa Screening dell’Azienda USL Toscana nord ovest Lidia Di Stefano. L’importanza dell’uso consapevole degli antibiotici verrà approfondita dal medico di medicina generale di Lucca Andrea Dinelli, mentre quella dell’alimentazione e dell’attività fisica verrà messa in evidenza da Francesca Milani, medico dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La partecipazione all’incontro sarà gratuita e aperta all’intera popolazione. L’iniziativa fa parte del Living Lab, coordinato dalla Zona distretto Piana di Lucca - unità funzionale Cure primarie Lucca all’interno del progetto europeo FEAST (Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs) con la collaborazione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la Scuola Superiore Sant’Anna e Opendot.