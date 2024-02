Benessere lavoratori: c’è "Family Friendly"

Un nuovo bando per bilanciare lavoro e vita privata. E’ "Family Friendly Marche" finanziato dalla Regione con due milioni di euro di fondi Fse+ 2021-2027. Asili nido, smart working, assistenza per anziani: Family Friendly Marche prevede di promuovere il benessere dei lavoratori puntando su azioni volte a conciliare meglio la sfera lavorativa con quella personale. Tra gli interventi finanziabili troviamo; Acquisto di hardware e accessori per favorire lo smart working; Spese per asili nido o, più genericamente, servizi educativi per l’infanzia rivolti ai dipendenti con figli di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni; Spese per l’attivazione di servizi di cura familiari a vantaggio dei lavoratori (anziani non autosufficienti o figli diversamente abili); Attività estive, di pre-scuola e di doposcuola. Aziende private e i liberi professionisti potranno accedere a finanziamenti fino a 150 mila euro o 350 mila euro, a seconda che i progetti vengano presentati in forma singola o associata. "Obiettivo della Regione – evidenzia l’assessore Aguzzi – è potenziare la produttività, la qualità del lavoro e la diffusione di strumenti utili alla conciliazione vita-lavoro, salvaguardando la permanenza lavorativa anche nei casi in cui si è impegnati nella cura dei figli e di familiari bisognosi di assistenza". Le domande potranno essere presentate da piccole e medie imprese iscritte alla Camera di Commercio (con sede nelle Marche e almeno tre dipendenti) e da liberi professionisti "ordinistici" (con partita Iva e tre dipendenti in carico). Le attività andranno attivate entro 60 giorni dal finanziamento e terminate 18 mesi dopo l’avvio del progetto.