Benessere sul lavoro, iniziativa del Podesti Calzecchi Onesti

Promuovere il benessere nei luoghi di lavoro. Se ne parlerà oggi, alle 17.30, a Chiaravalle, all’interno dei locali dell’auditorium della sede della Croce Gialla, in una tavola rotonda promossa dall’Istituto di istruzione superiore Podesti Calzecchi Onesti, con il patrocinio del Comune. Evento aperto alla cittadinanza. "Il benessere fisico e psicologico dei lavoratori è fondamentale per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo – si legge nella nota di presentazione –. Il buon clima organizzativo e il benessere personale sono strettamente legati: influenzano in modo diretto le performance di lavoratori e lavoratrici e, di conseguenza, il successo aziendale".