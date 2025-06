"Benvenuti a un’estate di musica nel cuore della nostra storia". La magia dell’anfiteatro romano

"Diamo il benvenuto ad un’estate di grande musica nel cuore della nostra storia". Parole dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, che i frequentatori di Facebook hanno potuto leggere all’inizio di un video in cui l’assessore ha come ‘sfondo’ l’Anfiteatro romano.

"Dopo la riapertura dello scorso anno – ricorda Eliantonio -, dopo ben quattordici anni, anche questa estate l’Anfiteatro romano sarò location suggestiva incastonata tra il colle Guasco e quello dei Cappuccini per ospitare grandissimi eventi musicali di altissima qualità". L’assessore cita innanzitutto "il ritorno del festival Spilla, con Joan Thiele, Tony Ann ed Emma Nolde, e poi "il grandissimo jazz, con Simona Molinari e John Patitucci, fra gli altri, per regalare una stagione straordinaria al capoluogo di regione". Eliantonio parla di "un programma pensato per offrire esperienze uniche: grandi artisti, atmosfere suggestive e l’incanto dell’Anfiteatro sotto le stelle". Chi ha già avuto modo di assistere a uno spettacolo qui sa di cosa si sta parlando. Il fascino del sito archeologico dorico, uno dei luoghi più identitari della città, è davvero unico.

Il festival "Spilla", organizzato dall’agenzia Comcerto di Eric Bagnarelli, proporrà tre concerti, il 10, l’11 e il 21 luglio, rispettivamente con Joan Thiele, Tony Ann e Emma Nolde. Per l’ "Ancona Jazz Summer Festival" è un ritorno, dopo gli eventi dello scorso anno. Il 16 luglio ci sarà lo straordinario Danilo Pérez Trio (con Adam Cruz e John Patitucci), e il 18, Simona Molinari. L’altro luogo storico destinato a ospitare molti eventi è l’Arena sul mare al Porto antico. Qui a luglio si esibiranno i Come Cose (il 4) e Max Gazzè con l’Orchestra Popolare del Saltarello (il 5), per l’Ulisse Fest. Poi i DNA (il 24), Cristiano De André (il 29), Goran Bregovic (il 30) e Serena Brancale (il 31). E il 25 arriverà Paolo Crepet.

Ancona si appresta a a vivere un’estate di grandi eventi. Oggi in Comune ci sarà la presentazione del logo e del fitto programma di eventi- concerti, talk, dj set nell’estate 2025 all’ Arena sul mare. Saranno presenti gli assessori ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio , e al Turismo, Daniele Berardinelli.