"Benvenuti tra le voragini di Candia Le toppe cedono, strade pericolose"

Un tour in auto, a Candia, per documentare come ha risposto il piano asfalti predisposto dall’amministrazione comunale, e composto di sacchetti pronti e bitume, a questi giorni di pioggia. Il percorso nelle varie vie lo ha fatto Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione Anti Degrado, che ha evidenziato in un video come la strada della frazione sia piena di crepe, avvallamenti e buche.

"Questo tratto non è sicuro da percorrere – spiega Mecarelli – e si rischia di lasciarci l’auto. In certi punti bisogna allargarsi al centro perché i bordi della strada cedono. Alla guida le buche si sentono tutte, si inizia a soffrire e si vedono i primi crateri, buche con pozzanghere d’acqua. Le toppe di cemento stanno cedendo".

Dalle immagini registrate con il cellulare, piazzato fisso sull’auto, si arriva ad un tratto dove le voragini "sono molto ravvicinate – fa notare Mecarelli – ci si lascia veramente l’auto, si sentono botti incredibili e questo è il famoso piano asfalti fatto di sacchetti pronti, una strada che sta diventando impraticabile, fatta solo di avvallamenti e maxi buche, è incredibile". E di auto rimaste a terra con ruote bucate ne abbiamo parlato due gorni fa con i casi accaduti alla Baraccola in via primo Maggio.

Tornando al viaggio in auto, ripreso in cinque minuti di filmato, attraversa la via dal bivio subito dopo Berluti, fino a quasi la piazzetta di Candia, costeggiando una schiera di ville e villette di chi abita nella zona e quella strada la deve percorrere ogni giorno.

"Mi domando – osserva il portavoce dell’associazione – ma i nostri tributi per la manutenzione ordinaria vengono spesi con sacchetti di bitume inutili visto che, dopo due giorni pioggia, si rischia di buttare via gomme, ammortizzatori e braccetti dello sterzo? Io non approvo questo piano di manutenzione ordinaria degli asfalti. Ai cittadini dico di fare attenzione se transitano da quelle parti perché ci sono buche veramente pericolose. Un’amministrazione comunale deve garantire la sicurezza della viabilità".

Anche i residenti di Candia hanno mandato al Carlino foto della situazione con tratti di transennamenti che ci sono da due mesi. La discesa di via Pontelungo è ora interdetta in discesa. Chi abita nella frazione e deve andare a prendere la variante e deve fare un giro infernale, o dal Pinocchio o dalla Baraccola. "Strade delittuose – riferisce un residente – ben oltre il limite della pericolosità".

ma. ver.