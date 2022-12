Beppe Grillo, ecco "Io sono il peggiore" Torna lo show del comico ligure dopo parecchio tempo di silenzio

"Io sono il peggiore". Così, con non poca autoironia, Beppe Grillo ha chiamato il suo nuovo spettacolo, che il 29 marzo farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona. Un appuntamento che viene presentato addirittura come "lo spettacolo delle rivelazioni". Esagerato? Forse, ma in ogni caso è parecchio tempo che il comico ligure non fa sentire la sua voce. E chissà che, dopo aver taciuto così a lungo, in effetti rivelerà cose mai dette prima. E’ lo show "dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso".