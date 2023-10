Beppino Englaro arriva ad Ancona

Beppino Englaro ad Ancona per parlare di "finevita". Evento organizzato da Ami (Avvocati Matrimonialisti Italiani), Ordine degli Avvocati di Ancona nella ex Sala Consiliare del Comune di Ancona, venerdì alle 15. Beppino Englaro è il padre di Eluana Englaro, la ragazza morta nel 2009, dopo 17 anni di coma e una lunga battaglia giudiziaria. Sul tavolo del confronto ci saranno i temi della libertà di scelta e dell’autodeterminazione così come quelli del testamento biologico e del suicidio assistito.