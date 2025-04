Berardinelli:: "Attendo la relazione"

Una relazione dettagliata per capire cosa sia successo nei giorni scorsi al parco del Cardeto quando una ditta in appalto ha falciato via orchidee e altre piante preziose per la biodiversità. A chiederla all’ufficio ‘Verde’ è l’assessore con la delega di competenza, Daniele Berardinelli che con ogni probabilità risponderà già domani in aula alle interrogazioni in consiglio comunale. L’ex consigliere di Forza Italia chiede lumi sull’intera filiera dell’appalto del verde pubblico prima di comminare eventuali sanzioni o far scattare denunce. La relazione sarà necessaria per capire fino a dove sono arrivate le responsabilità della ditta in questione, al netto delle responsabilità dei singoli operatori. Una volta ricevuto quel carteggio l’assessore Berardinelli sarà in grado di capire quali sanzioni eventualmente emettere. Sia chiaro, nessun atto di accusa ufficiale è stato emesso nei confronti dei presunti autori di quello che va comunque considerato un gesto involontario, un errore grossolano che però nulla ha a che vedere con il dolo: "Voglio comprendere a fondo cosa può essere accaduto _ ha aggiunto ieri Berardinelli a margine della conferenza stampa per presentare l’imminente Fiera di San Ciriaco _. mi serve un documento scritto e ufficiale per assumermi l’onere, se necessario, di prendere delle decisioni nei confronti dei presunti responsabili di quell’episodio. Vorrei capire, inoltre, se l’intero appalto per gli sfalci del verde, lì al Cardeto e nel resto della città, sia stato gestito in maniera adeguata. Insomma, capire se sono state commesse delle negligenze". Domani Berardinelli dovrebbe essere presente in consiglio comunale visto che la conferenza stampa di Popsophia a Roma a cui doveva presenziare assieme alla collega della cultura, Marta Paraventi, è stata annullata.