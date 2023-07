Berardinelli, lavori al Dorico, centro sportivo e manto erboso Del Conero

di Giuseppe Poli

Ancona, ma non solo: il nuovo assessore Daniele Berardinelli, che tra le altre ha le deleghe agli impianti sportivi e ai rapporti con l’Us Ancona, parla di diversi aspetti dello sport anconetano che interessano i calciofili e i sostenitori biancorossi, a partire dai lavori di completamento dello stadio Dorico, iniziati diversi mesi fa, per arrivare al centro sportivo per cui l’Ancona attende il via libera per procedere con l’atto di compravendita. E per finire anche alle condizioni del manto erboso dello stadio Del Conero dopo il concerto di Tiziano Ferro, stadio da cui sarebbero anche state rubate alcune attrezzature, nei giorni scorsi, forse proprio in concomitanza con il concerto.

I lavori al vecchio Dorico procedono speditamente: la tribuna è realizzata quasi per intero, i lavori all’ingresso monumentale che dà su viale della Vittoria sono quasi ultimati, vanno attrezzati gli spogliatoi e presto l’impianto tornerà a splendere, grazie a un lavoro di restyling che era diventato assolutamente necessario: "La parte esterna è praticamente ultimata, la tribuna dovrebbe essere pronta per Ferragosto – spiega l’assessore Berardinelli –, poi ci sono degli spogliatoi prefabbricati che vogliamo togliere, sono moduli in affitto che non serviranno più nel momento in cui saranno operativi gli spogliatoi che si trovano sotto la tribuna, dove si trovavano in precedenza. Stiamo definendo l’arredamento degli spogliatoi e l’acquisto della caldaia, appena avremo i fondi provvederemo. Intanto completiamo gli altri lavori". Difficile al momento capire quando si potrà inaugurare il nuovo Dorico: "Tempi tecnici", afferma l’assessore, che poi chiarisce anche la questione relativa al nuovo centro sportivo che sarà realizzato dall’Ancona tramite la società Ancona Sports Center, sempre di proprietà di Tony Tiong, patron e presidente biancorosso: "L’amministrazione sta andando avanti per quanto di sua competenza, non ci sono ancora date fissate per l’atto definitivo di compravendita". Procedure burocratiche che richiedono tempo, l’Ancona attende fiduciosa per mettere tutto nero su bianco, diventare proprietaria del terreno e cominciare i lavori. Ultimo tema sportivo, non ultimo per importanza, è quello relativo alle condizioni del manto erboso dello stadio Del Conero, già messo sotto stress dalle partite della Integration League e poi ulteriormente danneggiato dal recente concerto di Tiziano Ferro: è metà luglio e se le date di inizio stagione non slitteranno, il 20 agosto, dunque tra poco più di un mese, l’Ancona giocherà la partita di Coppa e il 27 inizierà il campionato. Tempi stretti, insomma.

Lo scorso anno il manto erboso, dopo i concerti di Vasco Rossi e Ultimo, era in condizioni critiche, ma erano le ultime settimane di giugno, mentre quello di Tiziano Ferro è stato lo scorso 8 luglio. "Sono fiducioso – spiega ancora l’assessore Berardinelli – perché nel contratto è previsto che gli organizzatori del concerto rimettano a posto il campo. La nuova amministrazione il contratto se l’è trovato già fatto, avevo chiesto di inserire una clausola che permettesse di far ripristinare le condizioni del campo da un’azienda scelta da noi. Ma gli uffici del Comune mi dicono che è già l’azienda che se n’è occupata le ultime volte, questo ci ha tranquillizzato, Abbiamo stimolato gli uffici sia per il sopralluogo sul campo sia per eventuali contestazioni relativamente alle zone che sono nelle condizioni peggiori. Vigileremo per arrivare agli appuntamenti di agosto con il campo in ordine. Intanto c’è stato segnalato il furto di alcuni materiali dallo stadio Del Conero, non sappiamo se in corrispondenza del concerto oppure no, verificheremo".