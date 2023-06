Berardinelli "Rivoluzionario, parlava a tutti"

di Giacomo Giampieri

"Se me lo consente partirei dal novembre 1993. Quando con Giorgio Grati e l’ex candidato presidente della Regione del centrodestra, Stefano Bastianoni ci recammo ad Arcore. Il nostro era un partito in fase di composizione. Ho un’immagine scolpita nella memoria: eravamo nel teatrino della villa, lui salì sul palco e fece suonare la canzone di Forza Italia. Ci guardò tutti e disse: ‘Vedete, presto la canteremo insieme tenendoci per mano. Aveva ragione". Un lungo sospiro, la voce che si ferma. Le lacrime. Perché forse, ad Ancona, un "forzista" più di Daniele Berardinelli non c’è. E come tanti, ieri, è stato profondamente toccato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Quando riprende a parlare, apre il libro dei ricordi e riparte l’emozione: "Cito il 1994, la prima uscita alla Fiera della Pesca davanti ad una platea di politici e industriali. Oppure quando, nel 2000, curai l’organizzazione dell’arrivo della nave Azzurra e, negli anni successivi, i comizi in piazza del Papa o al PalaRossini. Per me è stato un punto di riferimento", dice del Cavaliere, che ha sentito pochi giorni fa dopo l’elezione a sindaco di Daniele Silvetti: "Siamo orgogliosi di avergli regalato questa vittoria politica. Anche se non era al meglio, ci ha ringraziato in tutti i modi. Saremmo dovuti andare presto a trovarlo. Purtroppo gli eventi non ce lo hanno consentito. Ma ci teniamo questa piccola consolazione". Poi descrive il Berlusconi-uomo: "Affabile, alla mano, di un’umanità che non si può immaginare. Molti ne hanno avuto un’immagine travisata, del personaggio potente che parlava ai potenti: non era così. Parlava a tutti". E via di aneddoti: "Ne ho due. Vigilia di Capodanno, quando una persona normalissima si mise in fila al centralino per contattarlo e ricevere gli auguri di Berlusconi. Alle 23.30 in punto è stato lui a prendere il telefono in mano e a richiamare questa signora di Ancona, facendosi passare i figli e tutta la famiglia. L’altro è legato alla nave: a bordo con me c’era una ragazza sola, lui la vide e le chiese perché. Lei rispose: ‘I miei genitori sono sulla banchina ad aspettarmi’. ‘Falli salire subito’, disse Berlusconi. Quando questi entrarono dopo il convegno, un ingegnere e una casalinga, lui si alzò dal tavolo della dirigenza e gli andò incontro per accoglierli". La malattia è stata vissuta con apprensione anche da Berardinelli: "Sapevamo della gravità della situazione, ma la notizia ci ha colti di sorpresa. Al di là delle ideologie politiche, e le posso capire, è stato un rivoluzionario. Se andrò al funerale? Io voglio andare".