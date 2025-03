’Bere responsabile’, istruzioni per l’uso

Il nome dell’iniziativa dice già tutto: “Bere responsabilmente – Scelte che fanno la differenza”. Obiettivo, sensibilizzare la comunità sull’importanza di un consumo consapevole e moderato di alcolici, mettendo particolare attenzione ai rischi per la salute e alla sicurezza stradale. L’iniziativa è stata organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia Spezia e Fipe Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Spezia, Asl 5 e Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Aci (Automobile Club Italia) e Ais (Associazione Italiana Sommelier). Grazie al contributo di esperti del settore, è stata promossa una cultura del ’bere responsabile’, coinvolgendo cittadini, esercenti e istituzioni.

All’evento hanno preso parte il vice presidente vicario di Confcommercio Cesare Arioli, il vicario Prefetto Francesco Paolo Ramunni, il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino, il Direttore del dipartimento di Tossicologia “Levante Ligure” Asl 5 Paolo Bucchioni. Tra i relatori Diego Sommovigo (presidente Fipe Confcommercio Spezia), Giulia Rebecca Giuliani (responsabile ufficio legale Fipe Confcommercio Spezia), Paolo Franceschini (dirigente Biologo di Tossicologia Asl5), Giulio Guerri (assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia), Alessandro Beverini, (presidente Aci Spezia),Alex Molinari, vice presidente Ais e rappresentanti della Polizia stradale. Martina Riolino (direttivo nazionale Fipe Confcommercio) ha moderato l’incontro. "Un evento necessario per fare chiarezza sulla confusione che spesso circonda il tema del consumo di alcol e della guida – ha dichiarato il vice presidente vicario di Confcommercio Cesare Arioli – Si tende a equiparare chi guida in stato di ebbrezza a chi, invece, beve in modo responsabile. È fondamentale distinguere tra chi consuma alcol con moderazione e nel rispetto delle norme e chi invece mette in pericolo sé stesso e gli altri". Diego Sommovigo, Presidente Fipe Confcommercio La Spezia, ha ricordato come già nel 2020 fosse stata realizzata la guida “Bere Consapevole”, nata dalla collaborazione tra Fipe Confcommercio e Federvini. "La guida analizzava il fenomeno del consumo di alcol sia dal punto di vista degli esercenti che da quello dei consumatori – ha spiegato – Il concetto di consapevolezza è strettamente legato alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti: esercenti, produttori e associazioni di settore. Solo attraverso un impegno congiunto si può diffondere una cultura del bere informata e rispettosa, valorizzando al contempo i prodotti di qualità.

La giornata si è conclusa con una cena al ristorante Luna Blu, realtà inclusiva scelta per sostenere la sua missione sociale. I relatori, insieme ai rappresentanti di Confcommercio e Fipe Confcommercio, hanno condiviso una serata all’insegna del bere responsabile. Grazie all’intervento dell’assessore Guerri, una pattuglia della Polizia locale è arrivata al termine della cena per effettuare l’alcol test su chi desiderava sottoporsi volontariamente alla prova. "Tutti i presenti sono risultati ampiamente al di sotto della soglia consentita – ha commentato Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia – Questo dimostra che è possibile trascorrere una serata piacevole, gustando buon cibo e un paio di bicchieri di vino, senza compromettere la sicurezza. L’importante è non esagerare e abbinare sempre il bere al cibo".