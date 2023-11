Berenbruch evita la beffa in Austria: 1-1. Ma i nerazzurri di Chivu sono ultimi nel girone

La Primavera dell’Inter non è andata oltre l’1-1 all’Akademie Liefering di Salisburgo, mancando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria nel girone D di Youth League. Dopo il 3-2 in favore degli austriaci di due settimane fa, dunque, la compagine di Chivu resta ultima nel raggruppamento a soli tre punti: la prima frazione di gioco è terminata 0-0. Al 76’ il Salisburgo ha trovato l’1-0 con il tiro da fuori di Sadeqi mentre allo scadere ci ha pensato Berenbruch con un tiro a giro sul secondo palo a ristabilire l’equilibrio: la rete di Owusu annullata per fuorigioco al 93’ non ha fatto altro che aumentare l’amarezza. Ila.Ch.