Bergamo e l’incubo retrocessione: ora serve un mezzo miracolo

Si fa sempre più preoccupante la situazione della Volley Bergamo 1991. Il derby contro l’UYBA Volley Busto Arsizio non è coinciso col riscatto sperato e la quinta sconfitta consecutiva ha fatto precipitare ulteriormente in classifcia la squadra orobica, che si trova penultima a tre lunghezze di distanza dall’Honda Olivero San Bernardo Cuneo che dopo aver perso lo scontro diretto il 21 gennaio di arrendersi alla retrocessione si è riscattata con due preziosissime vittorie. Laura Pasquino ha fatto il punto dopo il ko di domenica: "Siamo partite bene con un grande primo set, ma poi siamo calate e Busto è stata brava a non commettere errori e approfittare dei nostri punti deboli. Ha minato le nostre certezze e così non siamo riuscite a riprenderci e a rialzarci. Abbiamo però il dovere di continuare a crederci: dovremo provare a fare risultati importanti". Già, molto importanti, perché Bergamo nelle ultime due giornate se la dovrà vedere con due big ancora in lotta per il secondo posto come Igor Gorgonzola Novara e Savino del Bene Scandicci, mentre le piemontesi ospiteranno la Reale Mutua Fenera Chieri ormai sicura della quinta piazza e faranno visita al Bisonte Firenze, già fuori dai playoff. E’ vero che Anna Davyskiba e compagne mercoledì 20 recupereranno la non scontata sfida con un’Itas Trentino matematicamente retrocessa ma un successo non basterebbe a superare Cuneo ma solo ad agganciarla a quota 18 punti con un minor numero di successi stagionali. Tutto insomma si deciderà sul filo di lana, con una squadra capace di vincere negli ultimi trent’anni qualcosa come otto scudetti, sei Coppe Italia, altrettante supercoppe e addirittura sette Champions League che rischia di dire addio alla massima serie. A.G.