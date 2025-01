"Berlinguer - La grande ambizione", il regista. Segre al CinemAzzurro

Proiezione speciale di uno dei film del momento al CinemAzzurro di Ancona. Questa sera (ore 20.30) in via Tagliamento, infatti, oltre a vedere la pellicola si potrà incontrare il regista Andrea Segre, presente in sala. L’evento è organizzato dall’Istituto Gramsci Marche. ‘Berlinguer - La grande ambizione’, co-prodotto tra Italia, Belgio e Bulgaria, è stato selezionato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2024.

E’ il racconto della vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, dal 1973 al 1978. Protagonista è Elio Germano. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due blocchi, Berlinguer e il PCI tentano per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia con il compromesso storico. E’ la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.