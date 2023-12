"Best of XX", i cortometraggi che hanno fatto la storia del festival

Si chiude oggi la ventesima edizione del ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona. La giornata odierna avrà un appuntamento da non perdere. In mattinata (ore 11, ingresso libero), infatti, al Cinema Italia di corso Carlo Alberto è in programma ‘Best of XX’, una proiezione a sorpresa dei cortometraggi che hanno fatto la storia della manifestazione ideata dall’associazione culturale Nie Wiem.

Si potranno quindi vedere alcune opere di grande valore, capaci ci conquistare premi importanti. Al termine delle proiezioni ci sarà una colazione. Lo stesso Cinema Italia alle ore 12.15 ospiterà la conferenza stampa di chiusura del festival, alla presenza dei vincitori, della giuria di qualità e dei direttori artistici Daniele Ciprì e Luca Caprara. La giuria quest’anno era composta dalla regista Roberta Torre (‘Tano da morire’, ‘I baci mai dati’), che ha presentato anche il suo ultimo film ‘Mi fanno male i capelli’; il direttore della fotografia di Michael Mann, Dante Spinotti, che nella sua carriera è stato candidato a due premi Oscar per i suoi lavori in L.A. Confidential e in Insider – Dietro la verità (anche lui ha presentato il suo libro ‘Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta) e il regista Daniele Vicari (‘Diaz’), autore del volume ‘Il cinema, l’immortale’. Sarà l’occasione per fare il bilancio su un’edizione speciale del festival, coronata come sempre da un grande successo di pubblico. Nel pomeriggio, alle ore 17, l’ultimo appuntamento con l’edizione del ventennale di ‘Corto Dorico’ sarà online, per la precisione in diretta su Facebook e su Youtube. Si tratta di ‘Talk online - Il cinema corto del Sud America: prospettive di incontri e collaborazioni’. Sono previsti gli interventi di Luca Caprara e Francesco Appoggetti di ‘Corto Dorico’, di Jaime Manrique del ‘BogoShorts Film Festival’ di Bogotà e di Francesca Vargiu del ‘Figari International Film Festival’.