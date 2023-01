Betlem, finirà a tarallucci e vino?

Caro Carlino,

lo scontro tra la casa di riposo Betlem e la CGIL ricorda da vicino il 1983, allorquando al Petrolchimico (ex Montedison) furono cancellati ben 500 posti di lavoro dalla sera alla mattina. Ci furono proteste, scioperi, manifestazioni in città, ma alla fine l’ accordo fu trovato tra azienda e sindacato. Ci furono numerosi prepensionamenti, cassa integrazione e incentivi ad uscire. Come è noto, alcuni impianti vecchi (e obsoleti) furono ceduti a ENI per diventare Enichem. Ma dopo l’uscita dei 500, ci fu anche un discreto numero di nuovi assunti: costoro erano in massima parte nipoti, parenti, mogli etc. dei “papaveri” della politica locale e del sindacato. È tutto finì a tarallucci e vino. Grazie per la pubblicazione della mia lettera, porgo cordiali saluti a tutta la redazione,

Lettera firmata