Betoniera sfonda la recinzione di una casa lungo la strada

Si è sfiorata la tragedia ieri mattina a Sappanico dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un camion betoniera che ha sfondato la recinzione di una casa lungo la strada. Per cause in fase di accertamento il camion che trasportava cemento, mentre percorreva la strada in salita ha divelto il cancello e parte della recinzione di una casa con la parte posteriore dell’automezzo. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha messo in sicurezza il camion e l’area dell’intervento. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto la Polizia Locale.

I danni sono ingenti, ma per fortuna in quel momento non c’era nessuno.