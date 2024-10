Biagio Nazzaro e Moie Vallesina, derby alla caccia di punti preziosi

Una domenica col derby nel girone A di Promozione: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, entrambe alla ricerca della vittoria che latita in questo inizio stagione. La Biagio Nazzaro - che chiude il gruppo assieme a Pergolese e Appignanese - non ha mai vinto, per il Moie Vallesina un solo successo. Non è così per il Tavullia Valfoglia che oggi contro la Pergolese ha la possibilità di tornare in testa. La Jesina non riesce invece più a vincere. Sabato da dimenticare per il Marina raggiunta in classifica dal Barbara Monserra. Promozione, sesta giornata. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, Tavullia Valfoglia-Pergolese. Ieri: Vismara-Marina 1-0, Appignanese-S.Orso 0-2, Barbara Monserra-Jesina 0-0, Sassoferrato Genga-Fermignanese 0-2, Vigor Castelfidardo-Gabicce Gradara 1-0, Villa S.Martino-Lunano 4-0. Classifica: Fermignanese 14; Tavullia Valfoglia 13; Villa S.Martino 11; Jesina e Vismara 10; S.Orso 9; Marina e Barbara Monserra 8; Gabicce Gradara e Vigor Castelfidardo 7; Lunano 6; Moie Vallesina 5; Sassoferrato Genga 4; Biagio Nazzaro Chiaravalle, Pergolese e Appignanese 3. Prossimo turno: Fermignanese-Barbara Monserra, Gabicce Gradara-Pergolese, Jesina-Tavullia Valfoglia, Lunano-Appignanese, Marina-Villa S.Martino, Moie Vallesina-Vigor Castelfidardo, S.Orso-Vismara, Sassoferrato Genga-Biagio Nazzaro Chiaravalle.