Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo, a Chiaravalle è di scena il derby

Oggi quattro partite nel girone A di Promozione. Derby a Chiaravalle tra Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo, distanti due punti. Ostra a Pergola per cercare il colpaccio dopo aver colto nell’ultima giornata la prima vittoria. Ieri vittoria della Castelfrettese, ma vince anche il Lunano, entrambe in trasferta. Scivolone inatteso dei Portuali. La Montemarcianese ha la meglio sul Moie.
Il programma. Promozione (girone A), sesta giornata (ore 15:30). Oggi: Pergolese-Ostra (ore 15), Alma Fano-Villa San Martino, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia. Ieri: Portuali Ancona-Nuova Real Metauro 1-3, Montemarcianese-Moie Vallesina 1-0, San Costanzo Marottese-Castelfrettese 1-2, Vismara-Lunano 1-2.
Classifica: Lunano 16; Castelfrettese 14; Nuova Real Metauro 11; Vismara e Alma Fano 10; Montemarcianese 8; Villa San Martino 7; Portuali, Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina e San Costanzo Marottese 6; Ostra 5; Biagio Nazzaro Chiaravalle, Tavullia Valfoglia e Gabicce Gradara 4; Pergolese 2.
Prossimo turno (settima giornata, 18-19/10/25) : Alma Fano-San Costanzo Marottese, Castelfrettese-Gabicce Gradara, Lunano-Montemarcianese, Moie Vallesina-Portuali Ancona, Nuova Real Metauro-Vismara, Ostra-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo, Villa San Martino-Pergolese.