Bianchelli, nuove sedute. Interventi al PalaPanzini

È in fase di ultimazione l’intervento che riguarda la sostituzione dei seggiolini della Tribuna centrale numerata dello Stadio Bianchelli. Le condizioni delle sedute erano indecorose per un impianto come lo Stadio di Senigallia e da tempo i tifosi rossoblù chiedevano la sostituzione degli stessi con dei nuovi del colore rossoblù che regalano un impatto importante all’intera tribuna. Un altro intervento è previsto ad aprile al PalaPanzini dove verranno sostituiti quelli installati nel 1983.

Sono molti quelli mancanti e già in più occasioni i tifosi della Pallacanestro Senigallia ne avevano chiesto la sostituzione anche per questioni di sicurezza. Anche per il palazzetto di via Capanna sono stati scelti i colori della città, quelli rossoblù.

Quello della sostituzione dei seggiolini, oltre ad essere dopo decenni un intervento dovuto e necessario è anche un modo per mantenere la tifoseria legata alle squadre senigalliesi. Nei giorni scorsi è invece stato effettuato un intervento di manutenzione presso la Piscina Molinello, che è rimasta chiusa per tutta la giornata di lunedì. Anche in questo caso, l’impianto ormai vetusto, necessita di un restyling dopo anni di mancati interventi nonostante la piscina sia fondamentale per tutta la zona nord della città e del suo hinterland.