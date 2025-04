Biancorossi deludenti: due mesi senza vittorie. Mancano gli alibi per giustificare questo calo

Sul fronte sportivo la squadra è attesa dal match di Riano contro il Roma City. E non sono più ammesse scuse. L’Ancona non può terminare il campionato in questo modo: la squadra non vince dal 26 gennaio scorso, nel 2025 ha centrato i tre punti contro l’Isernia e poi con la Vigor, 12 partite da gennaio in cui i dorici hanno raccolto 11 punti, media da retrocessione diretta. Negli stessi 12 confronti, nel girone d’andata, l’Ancona ne raccolse 16. Cinque punti in meno, dunque, quelli che se fossero stati conquistati dai dorici permetterebbero loro, adesso, di essere quinti, davanti al Fossombrone, con la quota salvezza già in tasca. Le diatribe societarie non possono essere una scusa per prestazioni non all’altezza della situazione.

In serie C ci sono squadre che giocano da mesi senza stipendio: è il caso della Lucchese che non percepisce spettanze dallo scorso ottobre, eppure domenica ha battuto 4-1 la Ternana seconda in classifica, un risultato encomiabile se si considera da quanto tempo la squadra gioca e si allena senza stipendio (comunque garantito dalla fideiussione). Ma anche in serie D ci sono società che sono indietro con i pagamenti, come il Chieti, eppure la squadra è terza in classifica e domenica ha vinto contro la Civitanovese. L’Ancona finora ha pagato puntualmente tutti gli stipendi – l’ultimo un po’ in ritardo rispetto al solito –, la squadra si allena regolarmente al Del Conero o al Dorico e, almeno a giudicare da quanto detto e ripetuto da Vincenzo Guerini a più riprese, la società non le ha fatto mai mancare nulla.

Allora è il momento di reagire, di scrollarsi di dosso le incertezze dell’ultimo periodo, di ricordarsi che in questo campionato e in questo girone si gioca sempre al massimo, che giocare sotto ritmo significa andare incontro a delle figuracce come quella rimediata contro l’Atletico Ascoli, che affrontare le formazioni come il Roma City, cioè quelle invischiate nella lotta per cercare di lasciare la zona playout, è sempre difficilissimo. Perché chi ha meno tecnica ci mette il doppio dell’ardore agonistico, ci mette l’aggressività, la cattiveria, la determinazione. E talvolta, contro avversari del genere, il cuore non basta e la tecnica nemmeno, bisogna scendere sul piano dell’avversario, accettare la battaglia, la lotta. E bisogna ricordarsi che questa è Ancona, con la sua storia calcistica, con il suo cavaliere armato e con la pressione che il Del Conero mette sulle spalle di chi ci abita.

g. p.