Biblioteca Antonelliana,: "Storia delle Marche in età contemporanea 1797-2022"

Prima presentazione pubblica in regione oggi pomeriggio a Senigallia, nella Biblioteca Antonelliana alle ore 17.15, per un corposo volume che racconta la storia delle Marche dal 1797 al 2022 in chiave politica, economica, culturale e civile. Il libro "Storia delle Marche in età contemporanea 1797-2022", è edito da 1797 edizioni: curato da Marco Severini (foto), nelle 401 pagine oltre a quelli del curatore sono contenuti i saggi di Lidia Pupilli, Sara Carbone, del giornalista del Carlino Andrea Pongetti e di Monica Diambra, Rita Forlini e Vanessa Sabbatini. Ognuno dei sei capitoli dedica un paragrafo alla storia delle donne, del turismo, della stampa, della cultura storiografica e dello sport, riscoprendo personaggi e curiosità dimenticati, con uno stile semplice e lineare ma rigoroso sul piano scientifico. Ecco allora che tra Risorgimento, i drammi della prima e della seconda guerra mondiale e la difficoltosa ricostruzione, vengono studiate le figure affascinanti ad esempio dei calciatori Pietro Recchi (fondatore dell’Anconitana le cui maglie sono biancorosse in omaggio al Liverpool) e Renato Cesarini, senigalliese celebre per i gol all’ultimo minuto, della popolana anconetana Alda Renzi che durante l’occupazione nazista salvò 300 vite, della bibliotecaria senigalliese Anita Mondolfo e tanto altro. Come, ad esempio, la curiosa vicenda che vide nascere il Caffè Sport Borghetti, il Mistrà Varnelli e l’Anisetta Meletti, in una terra dove la gastronomia ha avuto una importanza primaria fin dall’antichità.

Il volume, appena uscito, è stato presentato in precedenza, qualche giorno fa, soltanto al salone del libro di Torino, riscuotendo un gran successo.