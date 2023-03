Biblioteca comunale, "Cercando i sogni" di Paolo Girolimini

Alla Biblioteca comunale di Monsano oggi (ore 17) Paolo Girolimini presenterà il suo libro "Cercando i sogni", raccontando le sue storie. Si tratta di una raccolta di favole moderne con vari personaggi alle prese con le situazioni più stravaganti. Si va da un gatto stanco di esibirsi nei locali alla moda a un inventore pazzo che voleva far volare la sua macchina del caffè, passando per un uomo che non voleva crescere, il quale attraversa un paese in cui tutti sono indecisi su ciò che devono fare. Il tutto con un occhio alla natura con un’onda che si era stancata di ascoltare il mare e una quercia che aveva fatto amicizia con un salice.